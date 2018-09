Die Caritas-Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche und Eltern bietet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken, Diözese Würzburg, und dem living room - offene Ganztagsbildung am Schulzentrum Haßfurt einen Elternkurs zum Thema "Abenteuer Pubertät" an. Dieser richtet sich an Väter und Mütter mit Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren. Er findet an fünf Abenden jeweils von 19.30 bis 22 Uhr in der Offenen Ganztagsschule - living room, Dürerweg 24 in Haßfurt, statt. Die Termine sind donnerstags am 25. Oktober, 8., 15. und 29. November sowie am Dienstag, 20. November. Der von der Diplom-Religionspädagogin (FH) Angelika Reinhart geleitete Kurs wird durch den Familienbund finanziell gefördert. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro für Einzelpersonen und 50 Euro für Paare; ein Elternhandbuch ist darin enthalten. Details kann man im Caritashaus Julius Echter, Obere Vorstadt 19 in Haßfurt, erfragen. Auch Anmeldungen werden hier unter Telefon 09521/6910 angenommen. red