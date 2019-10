Abenteuer Pubertät: Kurs für Eltern

Mit Impulsen einer Referentin und dem Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern möchte der Elternkurs "Kess-erziehen - Abenteuer Pubertät" Möglichkeiten aufzeigen, wie schwierige Situationen gelingen können und wie Jugendliche auf dem Weg zu einem eigenständigen, verantwortungsvollen und lebensfrohen Menschen begleitet werden können. Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim lädt in Kooperation mit dem Ökumenischen Familienstützpunkt Neunkirchen zum fünfteiligen Elternkurs ein. Dieser beginnt am Montag, 14. Oktober, im ökumenischen Familienstützpunkt, Von-Hirschberg-Straße 8 in Neunkirchen am Brand. Anmeldung und weitere Informationen im Familienstützpunkt unter Telefon 0176/435 070 40 und per E-Mail an fsp-neunkirchen@diakonie-kiju.de. red