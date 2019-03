Abenteuer mit den Bienen

Im Historischen Rathaus in der Lucas-Cranach-Straße 19 in Kronach gastiert am Samstag, 23. März, um 16 Uhr das Karfunkel-Figurentheater mit dem Stück "Das Honigfest". Das Stück hat eine Dauer von circa 50 Minuten und ist für alle Kinder ab zwei Jahren geeignet.

Die Honigbienen fliegen an diesem Tag fleißiger als sonst umher. Natürlich hat dies einen besonderen Grund: Das alljährliche Honigfest steht kurz bevor. Zu diesem Anlass möchte natürlich jede Biene etwas besonderes leisten, um als Sieger im Wettbewerb um den besten Honig hervorzugehen.

Der Weg zum Garten mit den besten Blütenpollen stellt sich allerdings als sehr schwierig und gefährlich heraus. Um es rechtzeitig vor Anbruch der Dunkelheit zur Apfelblütenwiese zu schaffen, muss Mara die Abkürzung über das Sumpfland nehmen, wo sich Thekla die Spinne und eine gemeine Moskitobande herumtreiben. Werden es Mara und die anderen Bienen dennoch schaffen, rechtzeitig zum Fest ihren Honig fertigzustellen? Viele, den meisten Kindern bekannte Charaktere bevölkern die Bühne in diesem Stück.

Karten gibt es nur an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn). Der Eintritt kostet 8 Euro. red