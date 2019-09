Abenteuer mit Bienen

Es fing so harmlos an. Am Samstag waren die Kinder des Fischereivereins Aisch beim Imkerverein in Höchstadt zu Gast und informierten sich über die Lebensweise von Wild- und Honigbienen. Im Winterhalbjahr wollen sie im Verein ein paar Bienennisthilfen bauen, und da bot es sich natürlich an, gleich vor Ort im Lehrbienenhaus vorbeizuschauen. Besonders, wenn Hannes Neumeier vom Imkerverein sie so nett eingeladen hatte und sogar den Honig spendierte.

Zuerst stand Theorie auf dem Programm. Welche Bienen es in Deutschland gibt, welchen man mit einem Insektenhotel überhaupt helfen und was man darüber hinaus noch für die Honigsammler tun kann. Aber nein, Honig sammeln ja nur die Honigbienen.

Und stechen können die Wildbienen auch nicht. Andere Wildbienen brauchen offene Flächen mit lockerem Boden, in den sie ihre Gänge graben können. Und viele Blühpflanzen; die Ersten sind Schneeglöckchen und Krokusse. Nach vielen Fragen und Antworten ging es dann nach draußen, um die ansässigen Wild- und Honigbienen anzuschauen. Praxis ist immer gut, erst recht, wenn einige in der Familie sowieso überlegen, ob sie nicht auch Honigbienen halten könnten. Man kann ja klein anfangen.

Und dann das: Hannes Neumeier nimmt seine Imkerpfeife in den Mund und öffnet einen Bienenstock - ganz ruhig sollen die Kinder sein, dann passiert nix, meistens. Seelenruhig nimmt er eine Wabe aus dem Stock, voller Bienen. Das kennt man aus dem Fernsehen.

Aber dann fragt er die Kinder, ob sie die Wabe halten wollen, ganz alleine, ganz vorsichtig. Nicht fallenlassen. Nicht drauf atmen. Ganz langsam. Und die Ruhe und Gelassenheit von Hannes Neumeier überträgt sich auf die anderen. Die Wabe geht von Hand zu Hand und wieder zurück in den Stock. Geschafft! Damit hatten die Besucher nicht gerechnet. Zur Belohnung gab es Honigbrötchen und viel Applaus. Anette Amtmann