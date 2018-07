Abenteuer in freier Natur für Kinder

red



Von Montag, 6. August, bis Freitag, 10. August, veranstaltet der TSV 1860 Staffelstein ein Zeltlager für Kinder von sieben bis 15 Jahren auf dem Wald-Zeltplatz in Krögelhof auf den Höhen des Lautergrundes. Eingeladen sind Kinder aus den umliegenden Sportvereinen, die Spaß am Abenteuer in freier Natur haben. Anmeldungen sind bis Sonntag, 15. Juli, bei Uwe Dietz, Telefonnummer 09573/3920, mobil 0173/3953820, oder uwe-1fcn@gmx.de möglich.