Abenteuer im Wald

Es ist - fast - wie im richtigen Leben: Maria, eine rüstige 75-Jährige, will nicht so wie ihre Nachkommenschaft. Ihren Geburtstag will die coole Oma nämlich nicht altersgemäß zu Hause, sondern in einer Hütte im Wald feiern. "Natur pur" heißt das Lustspiel, das die Theatergruppe Elsendorf in diesem Jahr zur Aufführung bringt.

Konflikte sind programmiert, denn jeder aus Omas "Sippe" will etwas anderes. Der Einladung zur Feier im Wald folgen sie nur widerwillig. Der ledige Sohn wäre viel lieber fein zum Essen und Trinken gegangen. Der geizigen Tochter ist die Feier im Wald viel zu aufwendig. Die Schwiegertochter schließlich ekelt sich vor jedem noch so kleinen Lebewesen. Pudelwohl fühlt sich bei der Party lediglich Enkelin Christine.

Schon beim Versuch, ein Zelt aufzubauen, gibt es Zank und Sticheleien. Als Oma Maria schließlich eine große Summe Bargeld findet, spitzt sich die Situation zu. Dazu tauchen noch weitere Personen auf: ein überdrehter Schmetterlingsfänger, ein rustikaler Waldarbeiter, eine schreckhafte Nordic-Walkerin und ein skrupelloser Immobilienhändler.

Ein Neuling ist dabei

Das Stück mit dem originellen Inhalt verspricht ein paar Stunden köstliche Unterhaltung. Unter der Regie von Sabine Holley spielen Elfriede Deschner, Konrad Kaiser, Maria Stark, Katrin Kaiser, Lukas Ziegler, Max Wach, Gabriele Hertrich, Michael Lindner, Bernd Holley und Tanja Ott. Neu auf den Brettern ist Alexander Dürst. Für die Technik ist Andreas Körner zuständig.

Aufführungen sind am Samstag, 16. März, Sonntag, 17. März, Samstag, 23. und Sonntag, 24. März, Samstag, 30. und Sonntag 31. März im Laurentiussaal, Elsendorf. Die Vorstellungen an den Samstagen beginnen jeweils um 19 Uhr, an den Sonntagen um 18 Uhr.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 23. Februar um 7 Uhr. Karten gibt es bei Elke Dürst, Gleißenberger Straße 7, Elsendorf, Telefon 09552/9314364.