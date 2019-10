Abenteuer im Gottesdienst

Die siebte Staffel der Abenteuerlandgottesdienste mit dem Thema "Paulus II" beginnt am Sonntag, 13. Oktober, ab 10 in der Spielstraße in Großenseebach, bevor um 10.30 Uhr dann der Gottesdienst mit Pfarrer Saffer und Schwester Teresa in St. Michael beginnt. Spiel, Spaß, Freude und Freunde treffen steht auf dem Programm, bevor Gottesdienst gefeiert wird. Es erwartet die Kinder der spannende zweite Teil der Paulusbotschaften mit vielen Überraschungen, und sie lernen in Kleingruppen, was das für ihr Leben bedeutet und wie sie es anwenden können. red