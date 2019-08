Abenteuer für 82 Kinder

In der ersten Schulferienwoche stand wie jedes Jahr das Zeltlager der Pfarrei St. Martin Eggolsheim an. 82 Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren hatten sich angemeldet und somit war das Zeltlager ausgebucht. Als Zeltlagerhauptverantwortliche löste Marlen Roppelt die frisch gewordene Mutter Maya Eismann ab und stellte ein Team aus 21 Betreuern inklusive ihrer Vertretung Anne Schwarzmann bereit.

Die Betreuer trafen sich im Vorfeld, um den Jugendzeltplatz mit Feldküche, Lebensmittel und Getränken und Gruppenzelten auszustatten. Das Zeltlager in Waischenfeld begann, als die Eltern ihre Kinder ablieferten. "Endlich wieder Zeltlager!", freute sich der kleine Paul.

Nachdem alle Zelte aufgebaut waren und sich auch die letzten Eltern verabschiedet hatten, wurden den Kindern alle Leitungen vorgestellt. Im Anschluss gab es für jeden ein Zeltlagershirt, gesponsert von RMS-Tegos und Volksbank Forchheim. Mit den Worten "Lass mal Fahnenmast!" erklärten sich eher die älteren Gruppenmitglieder bereit, eine zehn Meter Fichte als Fahnenmast zu präparieren und in einem metertiefen Loch aufzustellen, während die Jüngeren die Fahne gestalteten.

Der Überfall

Am Abend wurden den Kindern noch die Zeltlagerregeln im Falle eines Überfalls nähergebracht. So können meist Bekannte des Zeltlagerteams jede Nacht zwischen 0 und 3 Uhr versuchen, die Fahne zu entwenden. Dann ziehen die Leitungen den Angreifer vom Mast und bilden mit den Kindern einen "Fleischberg", bis er aufgibt und sich ans Feuer setzt. Am zweiten Tag stand gleich eine 13 Kilometer lange Wanderung durch die Fränkische Schweiz an. Im Anschluss gab es das Fahnenspiel, wo in zwei Teams gegeneinander in einem Waldstück die Fahne des gegnerischen Teams gefunden werden muss oder alle Armbändchen der Gegner abgemacht worden sein müssen.

Am nächsten Tag stand nach dem täglichen Morgensport Action auf dem Programm. Für die einen ging es nach Betzenstein in den Klettergarten, für die anderen wurde beim Kanufahren auf der Wiesent abgekühlt. Höhepunkt war, als die Kanufahrer bei einer Pause auf der Wiese von 1100 Radfahrern der BR-Radltour überrascht wurden und diese lautstark anfeuerten. Mitte der Woche wurde bei nicht so gutem Wetter am Zeltplatz gebastelt und gespielt und am Nachmittag Holz nachgeholt, damit es abends immer schön warm am Lagerfeuer bleiben konnte.

Donnerstag ging es zur Erfrischung ins Waischenfelder Freibad, wo die meisten Teilnehmer den Leitungen am Sprungturm was vormachten. Vom doppelten Auerbach bis zum Delphin mit Schraube brachten sie die Leitungen zum Staunen. Eine große Runde Wasserball machte dann auch den Letzten müde.

Bei einer Lagerolympiade traten die Teilnehmer in neun Gruppen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen an. Vom kreativsten Foto zur Wasserrutsche hin zum Teebeutelweitschleudern war für jedes Kind was dabei. Am letzten Abend, dem bunten Abend, wurden von den einzelnen Gruppen Sketche aufgeführt und die Leiter traten gegen die Gruppenkinder an. Moderiert wurde das Ganze in Wetten-Dass-Manier.

Anschließend durften die Kinder die Hauptverantwortliche Marlen Roppelt in ihrem ersten Jahr, das sie zusammen mit Anne Schwarzmann mit Bravour meisterte, als Einstand anmalen. In der letzten Nacht durften alle Kinder am Feuer schlafen und den Mast noch einmal erfolgreich bei einem großen Überfall verteidigen. Schließlich wurden alle Zelte wieder abgebaut und der Zeltplatz gesäubert, ehe die Kinder unter Abschiedstränen von ihren Eltern wieder mitgenommen wurden. red