Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Kronach lädt am Freitag, 26. Juli, zur Abendwanderung nach Kestel ein. An der Kapelle wird KAB-Präses Andreas Stahl eine Abendandacht halten und sich verabschieden. Anschließend, gegen 19.30 Uhr, ist gemütliches Beisammensein beim "Valle" in Kestel. Die Wanderer treffen sich um 18.30 Uhr am Ziegelanger (ehemaliges Hotel "Frankenwald"). red