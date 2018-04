Abendwanderung beim Rhönklub

Die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Hammelburg unternehmen am Freitag, 20. April, eine Abendwanderung über den Hammelberg und an der Leiste des Wiedenberges nach Feuerthal und zurück. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr am Parkplatz Krankenhaus. Die Führung übernimmt Gerhard Wollmann. sek