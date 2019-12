Abendstunde für Paare im Schönstattzentrum

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Die To-do-Liste ist lang, die Sehnsucht nach Muße und Ruhezeit übergroß, der Stresspegel steigt. Schnell fällt ein gereiztes Wort in der Partnerschaft, beide fühlen sich unverstanden. Da hilft oft eine kleine Auszeit, mal kräftig durchatmen, Adventslieder hören ..., damit es leichter gelingt, gemeinsam und froh auf Weihnachten zuzugehen. Eingeladen sind Paare am heutigen Samstag um 19 Uhr im Kapellchen am Schönstattzentrum Marienberg. Nähere Infos bei Familie Ramer, Telefon 0951/73999. red