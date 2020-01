Abendstunde für Paare am Valentinstag

Anlässlich des Valentinstages findet am Freitag, 14. Februar, um 18.30 Uhr eine besondere Gebetszeit in der Schwesternhauskapelle in der St.Anna-Straße (Eingang rechts neben der Kita-Tür) statt. Die Abendstunde für Paare möchte die Beziehung zueinander in den Blick nehmen. red