Abendspaziergang zur Walpurgisnacht

An der Nainsdorfer Kapelle soll ein Schatz vergraben sein. Diesen wollte die Hexe Saubera aus Höchstadt in einer Walpurgisnacht zusammen mit weiteren Hexen und Hexenmeistern heben. Was aus der Geschichte geworden ist und wie es um Hexen und Zauberer bei uns in der Gegend bestellt war, das erfährt man am Dienstag, 30. April, bei einem Spaziergang mit Gästeführerin Christiane Kolbet zur Nainsdorfer Kapelle. Start ist um 18 Uhr an der St. Ottilien-Kapelle in Medbach. Die Strecke beträgt ungefähr vier Kilometer und dauert rund zweieinhalb Stunden. Eine Anmeldung unter Telefon 0151/26211382 ist erforderlich. red