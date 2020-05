Abendsegen in der Elisabethkirche

Seit dem 11. Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt, aber unter Auflagen, die eine würdige Feier fraglich erscheinen lassen. Da immer wieder Nachfragen kommen, wird die Kirchengemeinde Garitz einen ersten Versuch wagen mit einem Abendsegen von etwa 30 Minuten: am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 18 Uhr in der Elisabethkirche, wie die Verantwortlichen nun informieren. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Voranmeldung im Pfarrbüro möglich (Tel.: 0971/2843). Personen, die Kontakt mit Covid-19 Erkrankten haben oder selbst Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Mundschutz muss während der gesamten Feier getragen werden. Es gibt demzufolge nur sehr eingeschränkten Gemeindegesang, heißt es in der Presseinfo. Die Plätze werden von den Ordnern zugewiesen, um die Abstände einhalten zu können. Vor und nach dem Gottesdienst sind keine Menschenansammlungen erlaubt. Bitte das eigene Gotteslob mitbringen. sek