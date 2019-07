Abendsegen auf dem Staffelberg

Innehalten am höchsten Punkt der Woche, um dann gestärkt und gelassen in den Alltag zu starten. So ist das Anliegen des Abendsegens, zu dem die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge einlädt. Die Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg öffnet hierfür ihre Pforte. Für etwa eine halbe Stunde wird sie zum Raum der Stille, des persönlichen Gebets und bietet auch die Möglichkeit zur Einzelsegnung. Umrahmt werden die Abende von wechselnden Instrumentalisten. Die musikalische Gestaltung an diesem Sonntag, 21. Juli, übernimmt das Duo "Südsüdwest" aus Kronach mit Gesang und Gitarre. Der Abendsegen beginnt um 19 Uhr. red