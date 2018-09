Abends im Museum

Das einzigartige historische Ensemble des Domplatzes mit seinen fünf hervorragenden Kunstsammlungen lockt täglich Hunderte Touristen und Besuchergruppen auf den Domberg. Unsere Zeitung bietet Interessierten am 4. Oktober von 18 bis circa 20 Uhr die Gelegenheit, nach Schließung der Museen zusammen mit den jeweiligen Hausherren eine Führung zu ausgewählten Kunstschätzen zu erleben. Die Tour führt durch das Diözesanmuseum, das Historische Museum, das Kaiserappartement in der Neuen Residenz und wird einen Blick in die sonst unzugänglichen historischen Archivräume der Staatsbibliothek ermöglichen. Der genaue Treffpunkt wird im Bestätigungsschreiben mitgeteilt. Anmeldung unter Telefon 0951/188-1 08 oder www.inFranken.de/abovorteil. red