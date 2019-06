Abends einkaufen

Die "Winterzaubernacht" am Vorabend des ersten Adventssonntags soll auch heuer wieder stattfinden. Dann dürfen die Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr öffnen. Das muss jedes Jahr vom Stadtrat neu beschlossen und die Genehmigung dafür dann bei der Regierung von Oberfranken beantragt werden. In diesem Jahr findet die "Winterzaubernacht" am Samstag, 30. November, statt. Das Motto lautet in diesem Jahr "Royale Momente" und bezieht die Geburt von Prinz Albert und Queen Victoria vor 200 Jahren ein. sb