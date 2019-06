Am Freitag, 28. Juni, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einem Abendausflug zum Laufer Keller ein. Um 16 Uhr wird am Forchheimer Rathausbrunnen gestartet. Durch den Staatsforst geht es auf Waldwegen über Weppersdorf zum Laufer Keller. Nach einer Abendbrotzeit erfolgt die Heimfahrt über Hallerndorf, an der Aisch bei der Fischtreppe vorbei und am Kanal zurück nach Forchheim. Die 40 Kilometer lange, überwiegend ebene Strecke ist für Alltagsradler geeignet. red