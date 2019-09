Eine Abendmusik der Kurseelsorge findet am Mittwoch, 25. September, in der evangelischen Christuskirche im Staatsbad Bad Brückenau statt. Beginn ist um 19 Uhr. Thema ist Kontemplation hin zur Mitte mit Orgelmusik von Bach bis in die Gegenwart. Mit diesem Abendmusik-Konzert mit Rainer Pflaum aus Bad Brückenau an der Orgel und Kurseelsorgerin Edith Fecher mit Worten zum Nachdenken endet das Sommerprogramm. sek