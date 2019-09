Abendmeditation mit Silvia Wachter in der Küpser Jakobikirche soll die Herzen berühren

Am morgigen Freitag, 13. September, findet um 19.30 Uhr eine stimmungsvolle Abendmeditation in der Jakobikirche in Küps statt. Mitwirkende sind die Sängerin Silvia Wachter, die Restauratorin Petra Zenkel-Schirmer sowie die Kirchenführerin Beate Reiß.

Es gibt drei Wurzeln, aus denen an diesem Abend ein Ganzes entstehen soll. Man sah dem Taufstock an, dass er "in die Jahre gekommen war". Schließlich wurden Fördergelder bewilligt und sehr viele Gemeindeglieder ließen es sich nicht nehmen, für die Stelle in der Kirche zu spenden, an der sie in die Gemeinde Jesu Christi aufgenommen wurden. In Frühsommer 2018 hat die Restauratorin Petra Zenkel-Schirmer den überholten Taufstock in die Kirche - etwas unbemerkt von der Gemeinde - zurückgebracht. Am meisten ins Auge sprang das neu vergoldete Gewand des Johannes.

Angedacht war zunächst eine Andacht, bei der Petra Zenkel-Schirmer ihre sehr gelungene Arbeit vorstellen sollte. Aber bedingt durch Vakanz, Krankheit, Bauplanungen und auch Kirchenverwaltungs-Wahlen kam es leider nicht dazu. Beim Frauen-Frühstück des "Frauen für Frauen-Teams" in der evang.-luth. Kirchengemeinde im Frühling waren viele Teilnehmerinnen sehr berührt von den Darbietungen der Sängerin Silvia Wachter aus Marktrodach, die auch längere Zeit in der Marktgemeinde wohnte. Ihre heilsamen Lieder brachten viele Anwesenden zum genauen Hinhören, ja auch zum Mitsingen oder wenigstens Mitsummen. Es kam der Wunsch nach Wiederholung beziehungsweise Fortsetzung, eventuell in der abendlichen Kirche, auf. Sehr freut man sich daher, nunmehr die Sängerin ein weiteres Mal gewonnen haben zu können. An dem Abend wird sich auch Beate Reiß als neu ausgebildete Kirchenführerin der Gemeinde vorstellen.

Kein Eintritt

Initiatorin der Abendmeditation ist erneut die Gruppe "Frauen für Frauen". Diese sowie die Mitwirkenden laden alle Interessierten herzlich ein. Es wird kein Eintritt erhoben. Über eine freiwillige Spende für die Renovierung des Küpser Pfarrhauses würde man sich sehr freuen, um die beim Frauen-Frühstück erzielten 300 € noch etwas aufstocken zu können. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Darüber hinaus wird am 25. Oktober im Luthersaal ein Kerzenscheinabend stattfinden. Oda Gräbner liest aus Thomas Schwartz' "Auch Petrus ist mal ausgerastet - Querköpfe in der Bibel". Hier wird sie die Frauen ins Visier nehmen. Eine Einladung erfolgt im Oktober. hs