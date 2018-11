"Heute einen Krieg beenden" - unter diesem Motto, auf das auch schon Pfarrer Dirk Acksteiner hingewiesen hat, steht auch der gemeinsame Gottesdienst, den Pfarrerin Stark aus Scherneck und Pfarrer Arnold aus Untersiemau gemeinsam vorbereitet haben. In wie vielen Kriegen stehen wir - manchmal ein Leben lang? Und wie können wir es schaffen, wenigstens einen davon zu beenden? Und wie kann uns der christliche Glaube da helfen? Diesen Fragen - und Lösungen - geht der Gottesdienst am heutigen Mittwoch nach. Das Abendmahl als Versöhnungsmahl gehört elementar dazu. Die Untersiemauer Kirchenband unter der Leitung von Andrea Günther wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Beginn ist um 19 Uhr in der Salvatorkirche. red