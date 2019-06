Münnerstadt 17.06.2019

Abendlob mit Musikmeditation

Die katholische Pfarrgemeinde Münnerstadt bietet am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche ein Abendlob mit Musikmediation zum Ankommen, Innehalten, Nachdenken und Weitergehen. Das Them...