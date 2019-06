Vom 20. bis 22. Juni findet die Veranstaltungsreihe Abendlicht auf dem Vorplatz der Stadthalle Haßfurt statt. Bei freiem Eintritt an allen drei Tagen wird ein breites musikalisches Repertoire geboten. Der stimmungsvoll beleuchtete Stadthallenvorplatz und der Rathausinnenhof laden die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. Bei einem kühlen Erfrischungsgetränk und sommerlichen Gaumenfreuden kann man in ungezwungener Atmosphäre gute Musik hören und nette Menschen treffen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt.

Am Donnerstag treten ab 20 Uhr "The Wonderfrolleins" auf, am Freitag stehen "Rickbop & The Hurricanes" auf dem Programm.

Am Samstag spielen "Souled Out" Rock- und Soul-Klassiker.