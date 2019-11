Abendlicher Blickfang St. Bartholomäus

Die katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus erstrahlt ab dem ersten Adventssonntag, morgen, 1. Dezember, in vollem Lichterglanz. Bis dahin hat es schon kleine "Lichtblicke" auf die Gesamtillumination gegeben, die erst anlässlich des "Frankenwald-Advents" des Frankenwaldhauptvereins am morgigen Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, in voller Pracht innen und außen erstrahlt. Die Illumination der Pfarrkirche St. Bartholomäus wird anschließend noch bis zum zweiten Advent, 8. Dezember, zu sehen sein. red