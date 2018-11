Abendliche Liturgie "inneHalt"

Der Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg lädt am Freitag, 30. November, um 19 Uhr in die Institutskirche am Holzmarkt, Bamberg, zur abendlichen Liturgie "inneHalt" ein. Sie trägt den Titel "anfangen". Die Abendliturgie "inneHalt" wird von Frauen vorbereitet und durchgeführt. Die Themen orientieren sich am Jahreskreis und stehen immer in Bezug zur Lebenswirklichkeit von Frauen - in der Bibel, in der Geschichte und vor allem heute. Texte, Lieder und Gebete zeichnen sich aus durch eine Weite der Gottesbilder und durch eine geschlechtersensible Sprache.

In schlichter, ruhiger Weise soll der Tag ausklingen. Im Anschluss erwartet die Teilnehmenden diesmal ein kleine Überraschung. red