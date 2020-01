Abendliche Bürgersprechstunde

Die nächste Bürgersprechstunde bei Oberbürgermeister Andreas Starke ist für Mittwoch, 15. Januar, im Rathaus am Maxplatz anberaumt - dieses Mal in der Zeit von 17 bis 19 Uhr - um insbesondere den Berufstätigen einen Besuch der Sprechstunde zu erleichtern. Die Anmeldung kann nur persönlich am Tag der Bürgersprechstunde im Vorzimmer von Oberbürgermeister Starke, Zimmer 105, direkt vor der Bürgersprechstunde erfolgen. Eine telefonische und vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Anrufe zur Vorbereitung des jeweiligen Anliegens werden unter Telefon 0951/87-1138 oder per E-Mail an buergeranfragen@stadt.bamberg.de entgegengenommen. red