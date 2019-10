Abendkurs "Demenz verstehen"

Der Caritasverband Bad Kissingen bietet in Zusammenarbeit mit der Barmer Schweinfurt einen kostenlosen Spezialkurs für Angehörige von Demenzkranken an. In dem Kurs werden wesentliche Aspekte der Erkrankung vermittelt, die helfen, die Krankheit besser zu verstehen und besser damit umgehen zu können. Der sechsteilige Kurs findet montags und donnerstags, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Beginn ist am kommenden Montag, 7. Oktober, in der Caritas-Sozialstation St. Veronika in Münnerstadt. Anmeldungen beim Caritasverband, Tel.: 0971/724 690 00. sek