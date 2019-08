Das nächste Abendkonzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen findet am Mittwoch, 14. August, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Musik gehört seit Bestehen des Bades zum Kurleben, so wird Bad Kissingen auch als "Musikbad" bezeichnet, informieren die Veranstalter ergänzend. Schon auf den ältesten Darstellungen sieht man Musikanten, die den Gästen im Bade aufspielen. Damit blickt die Kurmusik in Bad Kissingen auf eine lange Tradition zurück. Das heutige Kurorchester, die Staatsbad Philharmonie Kissingen, steht unter der Leitung von Burghard Toelke. red