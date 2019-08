Regensberg 26.08.2019

Abendgebet in der Kapelle in Regensberg

Die Aktion Sommerkirche lädt am Freitag, 30. August, um 18.30 Uhr ein zu "Vesper und vespern" - Abendgebet in der Burgkapelle St. Margareta in Regensberg. Für die musikalische Begleitung sorgt die Har...