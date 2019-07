Am Freitag, 19. Juli, bietet der Fahrradclub ADFC Forchheim einen Abendausflug zum Utz-Keller im Staatsforst bei Weppersdorf an. Treffpunkt ist am Rathausbrunnen in Forchheim um 16 Uhr. Die Tour ist 35 Kilometer lang, überwiegend eben und auch für wenig trainierte Radler geeignet. Am Keller gibt es unter anderem gegrillte Makrelen. Der Heimweg erfolgt in der Dämmerung auf dem Radweg über Oesdorf. Bei schlechtem Wetter entfällt die Tour. red