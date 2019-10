Abend dreht sich um Künstliche Intelligenz

Am Dienstag, 29. Oktober, findet um 20 Uhr im Studio der E.T.A.-Hoffmann-Theaters ein Vortrag mit Gespräch statt. "Künstliche Intelligenz ist der Versuch, allgemeine Prinzipien menschlichen intelligenten Verhaltens mit Computerprogrammen nachzubilden", sagt Ute Schmid, Professorin für Angewandte Informatik an der Universität Bamberg. Was wird Künstliche Intelligenz können? Wie wird sie unseren Alltag verändern, bereichern oder gar bedrohen?

In dieser Ausgabe der Gesprächsreihe "ETA fragt" wird Ute Schmid einen Einblick in ihre Forschung geben, den humanoiden Roboter Pepper vorstellen und im Dialog mit Remsi Al Khalisi über die Möglichkeiten der KI diskutieren. red