Forchheim vor 15 Stunden

Glauben

"Abend des Lichtes" in Klosterkirche

Am Samstag, 1. Dezember, findet in der Klosterkirche Forchheim wieder ein "Abend des Lichtes" von 19 bis 21 Uhr statt. Voraus geht um 18 Uhr die Vorabendmesse. Die Anbetung bildet den Hauptteil des so...