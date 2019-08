Abend auf der Sternwarte Feuerstein

Einen Abend der offenen Tür mit Beobachtungsmöglichkeit bietet die Sternwarte Feuerstein am Samstag, 31. August, von 18 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive einem Freigetränk in Mehrwegflasche. Das Programm: 18 Uhr Sonnenbeobachtung bis kurz vor Sonnenuntergang. Vielleicht überrascht der Tagesstern trotz des derzeitigen Fleckenminimums mit Flecken und Strukturen. In der Dämmerung kann man die Planeten (im Bild Jupiter) im Teleskop bestaunen und die Sternbilder gezeigt und erklärt bekommen. Später, wenn es dunkel ist, können im Teleskop weitere Objekte wie Sternhaufen, Supernovaüberreste und Galaxien beobachtet werden; 18. 15 Uhr Vortrag "Unser Planetensystem" (außen am Weg); 19.15 Uhr Vortrag "Der Himmel über dem Feuerstein" (Vortragshalle); 20.15 Uhr Sternschnuppen und Quiz (Vortragshalle). Die Anfahrt ist bis zum Flugplatz Feuerstein möglich; dort parken und die letzten 500 Meter zu Fuß zur Sternwarte gehen. Die Zufahrt zur Sternwarte ist für Fahrzeuge gesperrt, Ausnahme: gehbehinderte Personen mit Behindertenausweis G. red