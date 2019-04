Abdeckung für Kellerschacht beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor einem Geschäft in der Markusstraße einen großen Blumenkübel umgeworfen. Dieser fiel auf die Kellerschacht-Abdeckung. Hierbei brach das Guss-Gitter, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden ist. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen.