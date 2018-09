Abc-Schützen werden in der Schulturnhalle begrüßt

Im neuen Schuljahr beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, für die Klassen 2 - 4 um 8 Uhr. Er endet um 11.20 Uhr. Die Schulanfänger finden sich mit ihren Eltern um 8.30 Uhr zur Begrüßung in der Turnhalle ein.

Im Anschluss daran treffen sie sich mit ihren Klassenlehrern im jeweiligen Klassenzimmer. Um 10.30 Uhr findet der Wortgottesdienst für die neuen Schüler, Eltern, Paten, Großeltern in der katholischen Kirche statt. Für die Klassen 2 - 4 findet ein ökumenischer Anfangsgottesdienst am Mittwoch, 12. September, um 8.15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche statt. Eltern und Angehörige sind eingeladen. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Klassen um 11.20 Uhr Die Schulbusse fahren ab Strössendorf um 7.25 Uhr, ab Weismainer Straße (Altenkunstadt) um 7.38 Uhr, ab Maineck um 7.30 Uhr. Nach Bekanntgabe der Stundenpläne wird der neue Fahrplan ausgehändigt. red