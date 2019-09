Abc-Schützen sollen gut sichtbar sein

Wer gesehen werden will, muss auffallen. Ganz nach diesem Motto verteilten die Verkehrserzieher Dominique Heim und Matthias Krapf von der Polizeiinspektion Haßfurt knallgelbe Leuchtkappen an die Erstklässler aller Schulen im Kreis Haßberge.

So freuten sich zum Beispiel an der Grundschule in Zeil 43 Mädchen und Buben der beiden ersten Klassen über das Geschenk. Gesponsert wurde die Aktion von der Kreisverkehrswacht Haßberge, deren Vertreter Bruno Warmuth vor Ort war. Rektorin Andrea Rauh freute sich mit dem Lehrerteam über die sinnvolle Aktion, die mithilft, den Schulweg sicherer zu gestalten. Die Kappen, die neben ihrer grellen Farbe reflektierende Leuchtstreifen besitzen, sollen Autofahrer gerade in der dunklen Jahreszeit warnen, dass deren Träger gerade erst lernen, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Die beiden Verkehrspolizisten gaben den Schulkindern Tipps, um sicher die Straße überqueren zu können. Auch eine helle Kleidung und ein auffälliger Schulranzen tragen dazu bei, besser gesehen zu werden. cl