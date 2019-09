Abbruch in Zöllnitz

Am 3. Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga reiste der PSV Franken Neustadt vergebens ins 164,7 Kilometer entfernte Zöllnitz. Nach dem 26. Wurf von Sascha Hammer (im Bild) gab es aufgrund eines Bahndefekts einen Spielabbruch. Der Kegel sieben (linker hinterer Bauer) bereitete nicht lösbare Probleme. Alle Bemühungen (siehe Foto) waren vergebens. Zeitgleich verlor Morenden Bayreuth mit 5500:5601 in Bad Langensalza, so dass die Puppenstädter trotz Spielabbruch Tabellenführer bleiben. Foto: Bastian Bieberbach