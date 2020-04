Abbruch: HSG-Männer steigen auf

Nur Aufsteiger, keine Absteiger, die Relegation entfällt: Der Bayerische Handballverband (BHV) hat die Saison abgebrochen und bekannt gegeben, wie die Spielzeit gewertet wird (wir berichteten). Für manche Vereine aus dem Landkreis hat das Auswirkungen.

Die Bezirksoberliga-Männer der TS Coburg holten in 19 Spielen lediglich zwei Zähler und lagen punktgleich mit dem TV Ebern, der sich freiwillig in die Bezirksliga zurückzieht, abgeschlagen am Ende der Tabelle. "Wir werden uns noch einmal besprechen, aber die Tendenz geht dahin, dass wir in der Liga bleiben", hält Abteilungsleiter Stephan Höll einen freiwilligen Abstieg für unwahrscheinlich. Für die HG Hut/Ahorn, die SG Bad Rodach/Großwalbur und den TV Weidhausen hat der Abbruch keine Konsequenzen, sie alle waren im Mittelfeld der Tabelle zu finden.

Auch die Position des Ligaprimus HSG Rödental/Neustadt bleibt unberührt. Der sich seit Wochen abzeichnende Aufstieg in die Landesliga ist nun perfekt. "Es ist schade, dass wir das nicht feiern konnten wie geplant. Aber das holen wir nach", sagt Mannschaftsverantwortlicher Niels Greiner. Die Mannschaft treffe sich seit geraumer Zeit per Skype, um in Kontakt zu bleiben und Handball-Fragen zu klären. "Als unser Aufstieg feststand, haben wir virtuell darauf angestoßen", sagt Greiner schmunzelnd. Ohne Minuspunkt thront die HSG an der Tabellenspitze und hat sich den Sprung in die Landesliga verdient. Weil die Ligen in der nächsten Saison aufgestockt werden, erwartet Rödental/Neustadt ein knallharter Abstiegskampf mit verschärftem Abstieg.

Gahn tritt bei der SG ab

In der Bezirksoberliga der Frauen entgeht der TSV Weitramsdorf dem Abstiegskampf. Vier Spiele wären noch zu absolvieren gewesen, der Vorsprung auf den Tabellenletzten Gefrees betrug nur ein Punkt. Die TSV-Frauen gehen einem nervenaufreibenden Abstiegskampf also aus dem Weg. Ähnliches gilt für die Landesliga-Frauen der SG Kunstadt-Weidhausen. Der aktuelle Tabellenplatz 11 hätte den Abstieg bedeuten. "Wir hätten die Liga gerne sportlich gehalten, doch mit der Entscheidung des BHV können wir leben", sagt Vorsitzender Volker Reichel. Ein freiwilliger Rückzug komme für die SG nicht in Betracht. "Wir wollen auch in der kommenden Saison in der Landesliga antreten." Dann ohne Trainerin Christine Gahn, die dem Verein aber erhalten bleibt. "Sie hört aus persönlichen Gründen auf und wird in der nächsten Saison unsere männliche C-Jugend trainieren", sagt Reichel, der zurzeit Gespräche zur Nachfolge mit Kandidaten aus der Region führt.

Keine Auswirkungen hat der Saisonabbruch auf die Bundesliga-Reserve des HSC 2000 Coburg. In der Bayernliga rangiert Coburgs zweite Mannschaft auf Platz 5 und hat weder Vor- noch Nachteile zu fürchten. ct