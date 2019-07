Wegen vor ihm abbremsender Fahrzeuge verringerte am Freitagmittag der 30-jährige Fahrer eines VW auf der A 70 seine Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bamberg ebenfalls stark. Dies bemerkte der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines Skoda zu spät und fuhr dem VW ins Heck. Dessen Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw summiert sich auf rund 10 000 Euro.