Ebermannstadt vor 20 Stunden

Abbiegeunfall mit 5000 Euro Schaden

Dienstagfrüh ist es in Ebermannstadt an der Einmündung von der Breitenbacher Straße in die Altweiherstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Abbiegen in zu engem Bogen prallte der 30-jährige Fahr...