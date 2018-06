Abbiegender Autofahrer übersieht Radler

Schürfwunden im Gesicht zog sich ein 46-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagabend in Trainau zu. Ein 48-jähriger Autofahrer wart dort in der Redwitzer Straße unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Hierbei musste er einen Rad- und Gehweg überqueren und übersah den aus Richtung Mannsgereuth kommenden Fahrradfahrer. Dieser bremste abrupt ab, stürzte über den Lenker und prallte mit dem Kopf gegen das linke Fahrzeugheck des Unfallverursachers. Der Geschädigte wurde ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.