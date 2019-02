Abbau von Leitungen

Der Gemeinderat tagt am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr im Rathaus. Themen sind die Kläranlagensituation und die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde. Weiter geht es um den Abbau einer 20 kV-Leitung am Truhendinger Weg in Wattendorf und den Abbau einer 20 kV-Freileitung zwischen Mährenhüll und Bojendorf. red