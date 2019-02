Ab sofort Karten für das Kirchenkonzert

Am Freitag, 29. März, tritt die bekannte Sängerin Astrid Harzbecker mit ihrem "Festlichen Kirchenkonzert" in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf, das sie bereits in der katholischen Kirche "Christkönig" in Tettau zu Gehör brachte. Mit diesem Konzert setzt Astrid Harzbecker 2019 ihre deutschlandweite Konzertreise fort und freut sich auf die Konzertbesucher in Teuschnitz. Ein Teil des Konzertkartenerlöses erhält die katholische Pfarrei "Mariä Himmelfahrt" als Spende. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Montag, 25. Februar, im katholischen Pfarramt in Teuschnitz, Hauptstraße 40, Telefonnummer 09268/328 zu den Pfarrbürozeiten (Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 Uhr), beim Kaufhaus Tautz, Hauptstraße 34 und bei der Sparkasse, Hauptstraße 31 in Teuschnitz. Die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Der Eintritt für Kinder ist frei. red