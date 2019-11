Am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr findet in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach wieder der Bauernball statt. Für die Musik sorgt die Band "Surprise-Deluxe". Zudem gibt es einen Barbetrieb mit "DJonny" sowie eine Mitternachtsverlosung mit vielen tollen Preisen. Karten im Vorverkauf sowie nähere Informationen gibt es ab sofort in der BBV-Geschäftsstelle Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 4, Telefon 09221/97560. red