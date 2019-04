Ab sofort gibt es Konzertkarten

Der Kartenvorverkauf für das Mottokonzert des Musikvereins Schondra am Sonntag, 21. April, um 19 Uhr in der Schondratalhalle hat begonnen. Karten sind ab sofort in der Bäckerei Vogler erhältlich. Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Dieses Jahr hat der Musikverein das Thema Amerika gewählt. Als Gast tritt der Gospelchor "Lift Your Voice" auf. sek