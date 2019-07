Ab September gibt es Änderungen bei der Schülerbeförderung im Landkreis Lichtenfels

Ab September wird sich das ÖPNV-Angebot im Landkreis Lichtenfels entscheidend verbessern, teilt das Landratsamt mit. Durch die Integration sämtlicher Schülerverkehre in den allgemeinen Nahverkehr und die Anbindung von Ortschaften ab 150 Einwohnern werde die Betriebsleistung um mehr als 400 Prozent gesteigert, informiert Landrat Christian Meißner. Die Neuorganisation zum 1. September bringe umfangreiche Änderungen im Nahverkehr und bei der Schülerbeförderung mit sich.

Die betroffenen Linien

Konkret betrifft es die Verbindungen Ebensfeld - Bad Staffelstein - Lichtenfels (Linien 1251 bis 1254) sowie Burgkunstadt - Altenkunstadt - Weismain (Linien 1231 bis 1234). In den nächsten Jahren werden, wie im Nahverkehrsplan vorgesehen, weitere Linien überarbeitet, kündigt der Arbeitsbereichsleiter ÖPNV am Landratsamt, Markus Simon, an.

Künftig gilt der VGN-Tarif

Zukünftig gilt für die Schülerbeförderung zu den jeweiligen Schulstandorten (Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien) grundsätzlich der VGN-Tarif.

Ein gültiger Fahrausweis besteht aus dem Verbundpass und einer Wertmarke, in denen die Verbundpassnummer eingetragen werden muss. Der Vorteil ist, dass dieser neue Fahrausweis dazu berechtigt, auch in der Freizeit die im Verbundpass angegebenen Tarifzonen zu nutzen.

Den Bestellschein für den Schüler-Verbundpass sowie Informationen zu den geänderten Tarifzonen erhalten Sie in allen VGN-Verkaufsstellen (zum Beispiel Stadtwerke Lichtenfels, Eichenweg 15; Stadt Lichtenfels, Bürgerservice im Rathaus; DB Vertrieb GmbH, Reisezentrum Lichtenfels im Bahnhof Lichtenfels) oder auf der Website des VGN (www.vgn.de/ratgeber/verbundpass-ausbildung/#verbundpass). Der Bestellschein muss vom Schüler beziehungsweise dessen Erziehungsberechtigten selbstständig organisiert werden.

Wertmarken werden nicht ersetzt

Die Wertmarken erhalten die Schüler von ihrer jeweiligen Schule. Bei Verlust oder Beschädigung der Wertmarken wird keine Ersatzwertmarke ausgestellt. Die Schüler müssen dann selbst für eine neue Wertmarke aufkommen. Daher wird empfohlen, nur die aktuelle Wertmarke im Verbundpass mitzuführen.

Mit der Erweiterung des Angebotes im Nahverkehr werden sich zum 1. September auch Tarifzonen ändern. Dies wird bei der Beantragung der jährlichen Verlängerung (ab dem 15. Lebensjahr) mitberücksichtigt. Bei den Schülern unter 15 Jahren wird daher empfohlen, die vorhandenen Verbundpässe zu überprüfen, da diese tarifzonengebunden sind. Die neuen Fahrpläne und Tarifzonen (erst ab 1. September) finden Sie unter www.vgn.de/netz-fahrplaene/linien/.

Einsatz von Rufbussen

Das neue ÖPNV-Konzept des Landkreises Lichtenfels sieht den verstärkten Einsatz von Rufbussen vor. Rufbusse sind flexible ÖPNV-Lösungen, die nur verkehren, wenn sie spätestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter der Telefonnummer 09571/18180 bestellt werden. Wer vor 8 Uhr morgens den Rufbus nutzen möchte, muss diesen am Vortag bis 24 Uhr bestellen.

Die Erstellung von regelmäßigen Fahrtaufträgen als Abo ist ebenfalls möglich. In den Fahrplänen sind Rufbusse mit dem entsprechenden Verkehrshinweis gekennzeichnet.

Einige Verbindungen werden im Schülerverkehr mit Rufbussen abgewickelt. Diese Rufbusfahrten werden von der jeweiligen Schule im Landkreises Lichtenfels organisiert. Betroffene Schüler sollten sich bei der Schulleitung informieren beziehungsweise auf entsprechende Aushänge achten. red