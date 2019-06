Ab nach draußen - Bewegungsspiele

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet eine Veranstaltung über Bewegungsspiele für Draußen mit Elke Frech, zertifizierte PEKiP-Leiterin, am Donnerstag, 6. Juni, ab 14.30 Uhr in Küps, Tannenleitenweg 19, an. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Alle Eltern/Familien mit Kindern von null bis drei Jahre sowie Großeltern, Tagesmütter und Erzieher sind eingeladen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen für Schnellentschlossene sind unter www.aelf-ku.bayern.de/ernaehrung/familie noch möglich. red