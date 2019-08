Ab morgen wird gepresst

Beim Obst- und Gartenbauverein Mainroth und Umgebung beginnt am morgigen Samstag die Keltersaison. Im Saftmobil des Landkreises Lichtenfels kann der Saft des eigenen Obstes nach dem Pressen gleich erhitzt und in Fünf- oder Zehn-Liter-Bags abgefüllt werden. Interessenten können unter Angabe der voraussichtlichen Mengen in Zentnern unter Telefon 09229/421 mit Kelterwart Edgar Müller einen Termin vereinbaren.

Die weiteren Termine mit dem Saftmobil sind am 13. und 26. September sowie am 2., 16. und 23. Oktober. Termine zum Keltern ohne Saftmobil sind ebenfalls bei Kelterwart Edgar Müller anzumelden. red