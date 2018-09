Altenbanz vor 20 Stunden

Ab morgen kein Wasser im Banzgau

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Hauptwasserleitung muss am morgigen Mittwoch von 8 bis 17 Uhr die Wasserversorgung der Banzer Gruppe in Altenbanz, Püchitz, Stadel und Zilgendorf unterbrochen...