Ab morgen Bibelstunden

Am morgigen Freitag um 19.30 Uhr beginnen in den Außenorten der Kirchengemeinde Kasendorf die Bibelstunden in der Herbstzeit. Auftakt ist in Zultenberg bei der Familie Bergmann (Hausnummer 25). Gemeinsam in der Bibel lesen, sich austauschen über Erfahrungen mit dem Wort Gottes im Alltag, neue Impulse für die eigene Lebensgestaltung finden, das sind nur einige Aspekte der Abende

mit der Bibel. Die weiteren Treffen im September beginnen ebenfalls um 19.30 Uhr. 18. September: Feuerwehrhaus Döllnitz. 19. September: Feuerwehrhaus Reuth. 21. September: Familie Müller, Neudorf.

24. September: Feuerwehrhaus Heubsch. 25. September: Feuerwehrhaus Krumme Fohre. 26. September: Gemeinschaftshaus Welschenkahl. red